"Блумбърг": Путин е поискал целия Донбас

16.08.2025 / 17:55 2

Снимка: Президентство на Русия

В Аляска руският президент Владимир Путин е поискал изтеглянето на украинските войски от цялата територия на Донбас. Това е съобщил президентът на САЩ Доналд Тръмп на украинския си колега Володимир Зеленски и на европейските лидери, предаде агенция „Блумбърг“, позовавайки се на информирани източници. 

В същото време ръководителят на Белия дом заяви, че сега решението за териториите остава на Украйна. Според агенцията, цитирана от УНИАН, думите на Тръмп предизвикват безпокойство сред някои европейски служители: те се опасяват, че Тръмп ще окаже натиск върху Зеленски да отстъпи територии в замяна на мирно споразумение, съобщава bTV. 

„Международните граници не трябва да се променят със сила“, заявиха лидерите на европейските страни и Европейския съюз след разговор със Зеленски и Тръмп.

Тръмп каза също на лидерите, че Путин ще се съгласи, ако САЩ готови да допринесат за гарантиране на сигурността на Украйна, която да не е свързана с НАТО, добавиха източниците.

 

SANDOKAN1963 (преди 6 секунди)
Рейтинг: 8498 | Одобрение: 1183
ялта 1-1945г,   --АЛЯСКА  -2025Г-------------НИЕ   къде  сме....Усмивка
mobilis in mobili
kjk (преди 12 минути)
Рейтинг: 137058 | Одобрение: 15523
Той Путин затова настоява за доброволно изтегляне,да не се налага да използва сила!!!Ухилен:woot::devil:
Burton (преди 17 минути)
Рейтинг: 28998 | Одобрение: 3763
честно ли? Не може да бъде, за първи път чувам подобно нещо... 

