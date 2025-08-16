"Блумбърг": Путин е поискал целия Донбас

Снимка: Президентство на Русия

В Аляска руският президент Владимир Путин е поискал изтеглянето на украинските войски от цялата територия на Донбас. Това е съобщил президентът на САЩ Доналд Тръмп на украинския си колега Володимир Зеленски и на европейските лидери, предаде агенция „Блумбърг“, позовавайки се на информирани източници.

В същото време ръководителят на Белия дом заяви, че сега решението за териториите остава на Украйна. Според агенцията, цитирана от УНИАН, думите на Тръмп предизвикват безпокойство сред някои европейски служители: те се опасяват, че Тръмп ще окаже натиск върху Зеленски да отстъпи територии в замяна на мирно споразумение, съобщава bTV.

„Международните граници не трябва да се променят със сила“, заявиха лидерите на европейските страни и Европейския съюз след разговор със Зеленски и Тръмп.

Тръмп каза също на лидерите, че Путин ще се съгласи, ако САЩ готови да допринесат за гарантиране на сигурността на Украйна, която да не е свързана с НАТО, добавиха източниците.

