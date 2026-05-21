Борис Бонев: Бъдещето на Варна е повече зеленина, а не още „бетономорие“

Снимка Спаси Варна

Визия за зелена и устойчива Варна, за бъдещето на градската среда и необходимостта от нови паркове, повече публични пространства и дългосрочна политика за озеленяване. Това са темите, които организацията на Спаси София във Варна (Спаси Варна) обсъди с граждани на провеждания от партията Форум за местни политики. Дискусията в морската столица се проведе в Международния ден на морето. От партията заявиха, че Варна има нужда от зелена трансформация, а не от поредното презастрояване.

„Варна заслужава повече зеленина, повече сянка и повече публични пространства за хората, а не още бетономорие. Зелената система не е украса, а част от качеството на живот и бъдещето на града“, заяви Борис Бонев, председател на Спаси София, по време на събитието.

Основен акцент в дискусията беше предложението на Спаси Варна за нов парк в квартал „Възраждане II“ - район, в който населението расте бързо, а свободните зелени площи намаляват. „Докато все още има свободни терени, те трябва да бъдат запазени за хората, а не за поредното застрояване. Паркът във Възраждане II е шанс да върнем зеленина в квартал, който има нужда от нея днес, а не след десет години“, заяви Борис Бонев.

От Спаси Варна представиха концепция за модерен квартален парк с нова алейна мрежа, повече дървета и озеленяване, зони за игра, водни площи, пространства за срещи на открито, спортни зони и места за домашни любимци. В събитието участваха още д-р инж. Борислав Колев, председател на МО „Спаси Варна“, и инж. Северина Гичева - лидер на екип „Градска среда и строителство“, които подчертаха, че Варна като черноморска столица и туристически град трябва да има по-високи стандарти за градска среда и публични пространства.

„Един парк не е просто зелено петно на картата. Това е място за живот - за разходка, спорт, игра, срещи и почивка. Това е инвестиция в здравето и качеството на живот на хората“, посочи инж. Северина Гичева.

Спаси Варна представи и предложения за създаване на общински разсадник и ясни стандарти за улично озеленяване. Според местната организация това ще даде възможност за по-добър контрол върху засаждането и поддръжката на растителността, по-ниски разходи и дългосрочно планиране.

„Ако искаме зелен град, той трябва да може сам да произвежда зеленината си. Не можем да говорим за модерна градска среда, ако продължаваме да действаме на парче и без визия“, заяви Борис Бонев.

От Спаси София коментираха и нуждата от по-строг контрол върху компенсаторното озеленяване чрез публичен регистър, последващ мониторинг и задължителна поддръжка на новозасадените дървета. „Не е достатъчно просто да пише, че ще бъдат засадени дървета. Хората трябва да могат да проследят къде са засадени, дали оцеляват и кой носи отговорност за това“, подчерта инж. Гичева.

От Спаси София са категорични, че бъдещето на Варна зависи от решенията, които градът взема днес - дали ще продължи да губи зелени площи за сметка на презастрояването, или ще започне да инвестира в по-здравословна и качествена градска среда за хората.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!