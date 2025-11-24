Борислав Михайлов е приет спешно в болница

снимка Булфото

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след инсулт.

В неделя вечерта легендарният вратар на "Левски" и на Българския национален отбор се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

62-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г. , предаде БГНЕС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!