Борислав Михайлов е приет спешно в болница
снимка Булфото
Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след инсулт.
В неделя вечерта легендарният вратар на "Левски" и на Българския национален отбор се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ.
Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.
Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.
62-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г. , предаде БГНЕС.
