реклама

Борислав Михайлов е приет спешно в болница

24.11.2025 / 14:23 4

снимка Булфото

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след инсулт.

В неделя вечерта легендарният вратар на "Левски" и на Българския национален отбор се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

62-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г. , предаде БГНЕС.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 3 минути)
Рейтинг: 156246 | Одобрение: 17256
Не издържал при замерването на компресията !!!;)УсмивкаАнгелче
0
0
уйчо (преди 7 минути)
Рейтинг: 120152 | Одобрение: 6407
Въй, притсних са, да не му падна тупето!
0
0
kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 156246 | Одобрение: 17256
Понякога и редовното пиене не помага!!!;)ГнявУсмивка
1
0
MrBean (преди 27 минути)
Рейтинг: 199494 | Одобрение: -1666
Тогава нямаше ли Рожден ден прекрасната му МАрия? Освен да се е нарязал както си може...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама