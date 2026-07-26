Борисов: Един по един всичко си заминават – Qatar Airway, Bosch и други

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„Илияна Йотова е изключително опитен политик. Тя ще бъде много силен кандидат. Такъв кандидат може да бъде победен само от също толкова силна президентска двойка.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му партията няма да избързва с номинацията си за президентските избори.

„Дали сме си време. Когато дойде септември, ще мислим по темата, ще видим и социологическите проучвания“, каза Борисов.

Той изрази мнение, че след избирането на Илияна Йотова институцията на президентството започнала да функционира по различен начин.

„Тя действа с президентски размах“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Борисов отправи и критика към президента, като заяви, че според него е трябвало да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) заради ситуацията около Иран.

„Имам само една забележка към нея – че не свика КСНС за Иран и самолетите. Ако хората от Ямбол и Сливен са им по-малко мили, нека го кажат. Тяхната политика е изцяло: yes, yes, yes, а после – нет, нет, нет “, заяви Борисов.

Попитан дали очаква предсрочни парламентарни избори, лидерът на ГЕРБ отговори, че управляващите вече не могат да оправдават проблемите със стария бюджет.

„Ако продължават да се оправдават с нашия бюджет, той отдавна е приключил. За да им е по-лесно, нека стъпят върху целия ни управленски мандат – така няма да грешат дори и във външната политика“, каза той.

Борисов подчерта, че в момента светът изпитва недостиг на боеприпаси и барут, а България трябва да изпълнява международните си ангажименти.

„Най-дефицитната стока в света е барутът.“, заяви той.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че по време на неговото управление в България са били привлечени големи чуждестранни инвеститори, пише novini.bg.

„Аз доведох Катар тук. Един по един всичко си заминават – Qatar Airway, Bosch и други“, коментира Борисов.

По думите му в България правителствата обикновено падат след обществен натиск, а не след успешен вот на недоверие.

„В България, с едно-две изключения, правителствата падат заради хората на улицата, а не заради вот на недоверие. Българският народ е изключително мъдър. Ние в началото дадохме толеранс като партия на това управления“, заяви той.

Редактор "Екип на Петел",

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