Борисов: Иранските атаки по страните от региона и техните граждани трябва да бъдат прекратени

28.02.2026 / 21:12 4

Булфото

Бойко Борисов направи изявление за войната в Близкия Изток.

Ето какво пише той:

"Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени.

Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа.

Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия Изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ."

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 578035 | Одобрение: 110595
Освен необразован шоп от софийско да не се окаже и евреин....? Не вярвам, ами по-скоро топките му ги държи ФБР и ги стиска.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 186742 | Одобрение: 19552
Толупа се окопал  под магнолията до кофите с маста!!!;):errm:Ангелче
2
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 213123 | Одобрение: -1432
Загрижил се е за имотите в Дубай или пък да не пострада аверчето му Шиши.
5
0
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 34568 | Одобрение: 4028
Тюфлек, Израел и САЩ нападнаха Иран. Не обратното. Това че са те хванали натясно и не можеш копче да им кажеш от страх да не те оставят на правосъдието не променя този факт. Повтарям - Израел и САЩ нападнаха Иран.

