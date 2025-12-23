Борисов: КПК е изчерпана

Кадър Фб

Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, изрази категорично недоволство от работата на Комисията за противодействие на корупцията, като заяви, че тя се е изчерпала и не трябва да съществува. Повод за коментара му бяха исканията на комисията за прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев, цитира Евроком.

Борисов призова представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Коцев. Той посочи, че вече няма доверие към комисията и я нарече „изчерпана“, подчертавайки, че според него тя не трябва да продължава да съществува.

