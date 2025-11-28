реклама

Борисов: Отказваме се от вдигането на данък дивидент и осигурителната вноска

28.11.2025 / 12:56 4

Кадър Фб

Нищо няма да се случи докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии, добави той

Нищо няма да се случи докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии. Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитира Нова тв.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше осигурителната вноска за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. 

"При прибягване на вариант изтегляне, тогава всичко започва отначало. Вторият вариант - ще отстъпим от данък дивидент и двата процента ръст на осигурителната вноска и ще стане един. ще убедим и партньорите си. Във вторник всички ще направят предложенията си. Тогава ще се събере Бюджетна комисия - казваха им доказани неможачи и шарлатани. След като мине там, предложенията ще влязат в пленарна зала и ще финализираме годината с приет бюджет. Третият вариант е активиране на Закона за удължителен бюджет. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка", посочи Борисов. 

Той не отрече възможността за напрежение между ГЕРБ и БСП заради искането им за удовлетворяване на социалните искания. "Събрали сме се две десни партии и две крайнолеви, от самото начало има напрежение и спорове в коалицията", обясни политикът.

Лидерът на ГЕРБ коментира и думите на ПП-ДБ, че властта "шикалкави" по отношение на бюджета: "Непрекъснато си играят с думите и воайорстват. Всяко тяхно изказване е какво е казал Борисов". 

След края на изявлението си Бойко Борисов беше пресрещнат от Ивайло Мирчев и Асен Василев от ПП-ДБ, които го попитаха защо бюджетът не е изтеглен. На тях обясни, че при разбирателство на властта със социалните партньори, план-сметката ще влезе на ново обсъждане в Бюджетната комисия на парламента. Борисов допусна изтегляне на бюджета при необходимо ново съгласуване с ЕКОФИН. Председателят на социалната комисия Деница Сачева контрира, че ПП-ДБ не е страна по преговорите за бюджета

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
Серж (преди 11 минути)
Рейтинг: 228841 | Одобрение: 45856
Защо западна държава? Вижте само Гърция! Нещо да не им хареса и всички са на улицата! Бой, палежи, камъни, стачки във всички отрасли...А ние...Ние сме толерантни...Болест
1
0
kjk (преди 21 минути)
Рейтинг: 157552 | Одобрение: 17392
Герберската политика винаги е била проба-грешка-грешка и така докато не ги изгоним със сопите!!!;):errm:Намусен Ако беше в някоя западна държава,досега щяха да ги тричат по площадите с тяхните кражби и неадекватни решения!!!;)Ангелче:devil:
1
0
MrBean (преди 21 минути)
Рейтинг: 200345 | Одобрение: -1625
Не Бъртъне. С промяната на данък дивидент се цели не толкова събираемостта му,колкото да се изтръска брашнян чувал.Всеки който е натрупал пари в касата  трябва да ги обяви за печалба и да си раздаде дивидента.Естествено като ти увеличат данъка ще бързаш да си разпределиш печалбата,щеизкочат и последните парички на фирмите и ще напълнят чекмеджетата...Заради това бизнеса се бунтува...Просто пореден рекет.
1
1
Burton (преди 47 минути)
Рейтинг: 31708 | Одобрение: 3993
докато вдигането на осигурителната вноска донякъде мога да го разбера, това за данък дивидент беше абсолютно популистко и неадекватно решение. Популистко, понеже щеше да замаже очите на някои как се вземат пари от богатите, което неуки щяха да аплодират, но реално нито щеше да има повече приходи, понеже никой нямаше да избере да плаща по-висок данък дивидент, при положение, че има редица други начини да се извадят пари от дружество. Ако случайно няма, последното щеше да се яви като основателна причина за изместване на бизнеса в друга държава. Т.е. не само че нямаше да има повече приходи, ами и щеше да навреди на икономиката.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама