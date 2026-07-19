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Борисов: Радев шикалкави с две политики, едната е за балъците в България

19.07.2026 / 13:21 1

Булфото

Твърденията, че декларацията не е подписана е пореден гаф на управляващите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това, коментира още Борисов, цитира Новини.бг.

И допълни: "Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в Коалицията на желаещите, а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там. Това шикалкавене с две политики – едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко".

Според него ситуацията много наподобява договора с "Боташ", който бе замразен, въпреки твърденията, че е изгоден.

Лидерът на ГЕРБ коментира и предложените промени в Изборния кодекс. "Сега имаме един нов Избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите. Само ако не ме лъже паметта – в Русия е така. Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средства. Сега ще го прави МВР. От сега мога да ви кажа, че божествена двойка да излезе срещу тази комбинация няма специално", каза Борисов.

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Коментари
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Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 42470 | Одобрение: 3570
точно тиквата да говори за балъци е нелепо... Неговата политика беше толкова разкрачена, че е срамно сега да се обажда. Балъци може да казва на избирателите си, че му вярваха, докато той ги лъжеше ежедневно. 

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