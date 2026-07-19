Борисов: Радев шикалкави с две политики, едната е за балъците в България

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Твърденията, че декларацията не е подписана е пореден гаф на управляващите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това, коментира още Борисов, цитира Новини.бг.

И допълни: "Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в Коалицията на желаещите, а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там. Това шикалкавене с две политики – едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко".

Според него ситуацията много наподобява договора с "Боташ", който бе замразен, въпреки твърденията, че е изгоден.

Лидерът на ГЕРБ коментира и предложените промени в Изборния кодекс. "Сега имаме един нов Избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите. Само ако не ме лъже паметта – в Русия е така. Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средства. Сега ще го прави МВР. От сега мога да ви кажа, че божествена двойка да излезе срещу тази комбинация няма специално", каза Борисов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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