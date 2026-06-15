Борисов: Силната икономика не се гради с приказки

снимка: Фейсбук, Бойко Борисов

Инвестиция за 70 млн. евро, 160 нови работни места и нови производствени мощности за индустрии като автомобилостроенето, електромобилността и възобновяемата енергия. Това е развитието на “Алкомет“ в Шумен. Предприятието, което посетих вчера, продължава да разширява производството си и да инвестира в най-съвременни технологии.

Това съобщи в профила си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от БГНЕС.

"Такива проекти не се реализират в среда на политическа несигурност и икономически експерименти. Те са резултат от последователна политика за насърчаване на инвестициите, развитие на индустрията и подкрепа за българския бизнес. Политика, която провеждахме по време на трите правителства на ГЕРБ и продължихме в последния кабинет с мандат на ГЕРБ.

България има нужда от повече производство, повече инвестиции и повече работни места. Защото силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които разширяват дейността си, създават заетост и дават перспектива на цели региони", съобщи още Борисов.

Редактор "Екип на Петел",

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