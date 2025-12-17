Бой в парламента

кадри Народно събрание

редактор Веселин Златков

Заседанието на Народното събрание беше временно прекратено от председателя му Рая Назарян заради скандал и разменени удари между депутати. В боя участваха лидерът на МЕЧ Радостин Василев и Гюнай Далоолу от ДПС-Ново начало.

Причината за физическия сблъсък не стана ясна, но най-вероятно е резултат от разменени реплики. Наложи се депутати да разтървават колегите си.

