Бойко Борисов си пусна тази вечер снимка с Карлос Насар и получи 6 хиляди лайка за час

09.10.2025 / 23:20 1

кадър: Бойко Борисов, фейсбук

Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар с историческо злато на Световното първенство във Фьорде, Норвегия. Тази вечер той спечели отличие със световен рекорд в изтласкването.

Въпреки колебливия си старт и едва четвъртото място след първото движение - изхвърляне, българският щангист доминира категорично в изтласкването. Той направи успешни опити на 210 и 219 килограма, преди да постави нов световен рекорд от 222 килограма в последното си появяване на подиума, предаде Gong.bg. 

Минути след това Бойко Бороспв с пост в личния си фейсбук и хиляди лайкове:

 

1
0
kris (преди 33 минути)
Рейтинг: 516423 | Одобрение: 95463
Мижитурите без всякава стойност винаги търсят стойностни личности, за да изпъкнат покрай тях....Бойчо не прави разлика !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

