Бойко Борисов си пусна тази вечер снимка с Карлос Насар и получи 6 хиляди лайка за час

кадър: Бойко Борисов, фейсбук

Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар с историческо злато на Световното първенство във Фьорде, Норвегия. Тази вечер той спечели отличие със световен рекорд в изтласкването.

Въпреки колебливия си старт и едва четвъртото място след първото движение - изхвърляне, българският щангист доминира категорично в изтласкването. Той направи успешни опити на 210 и 219 килограма, преди да постави нов световен рекорд от 222 килограма в последното си появяване на подиума, предаде Gong.bg.

Минути след това Бойко Бороспв с пост в личния си фейсбук и хиляди лайкове:

