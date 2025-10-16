Божанов: Борисов иска да е премиер и проверява дали Пеевски дава

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Монологът на Бойко Борисов беше странно театрално представление и няма яснота какво ще се случи с кабинета и парламента в началото на другата седмица. Това заяви Божидар Божанов. Съпредседателят на „Да, България“ добави, че тази политическа криза можем да я разглеждаме на три слоя.

Най-повърхностния слой е един спор между тримата премиери Желязков, Борисов и Пеевски кой да бъде всъщност премиер. Знаете, Борисов многократно казва, че ако той беше премиер, щял да направи еди какво си. Много му се иска на човека да е премиер, но трябва да провери дали Пеевски дава, каза Божанов.

Вторият слой на тази криза е това, което колегата Мирчев изпрати на Борисов със смс, като диагноза след разгрома на ГЕРБ в Пазарджик. Това, което му се случва в Пазарджик, е резултат от страха на Борисов, и отказа му да се включи в санитарния кордон срещу Пеевски и да ограничи Пеевски, допъни той.

Но в основата на системната политическа криза, не само в този парламент, а в последните няколко години, е това, че съдебната власт е в ръцете на Пеевски, и че службите са в ръцете на Пеевски. Докато не извадим Пеевски от съдебната власт и от службите, кризата ще продължава, защото политически решения се взимат по неполитически мотиви, продължи Божанов.

Борисов сега сигурно ще обясни какво прави той в момента, ще мърмори там нещо, но всичко изглежда неполитическо. Защото, задържайки съдебната власт, и държейки Висшия съдебен съвет и главния прокурор, Пеевски може да направлява политическите процеси с наказателно- процесуални методи, каза още в „Лице в лице“ Божидар Божанов.

