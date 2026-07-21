Божилов: Подкрепата за САЩ е в интерес на България, самолетите в база "Безмер" не са за бойни действия

кадър: Bulgaria ON AIR

Разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер" не трябва да буди притеснение, тъй като решението е взето след анализ на рисковете и в съответствие със закона. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него изпратената от Иран нота не е изненадваща и подобни дипломатически действия са очаквани при подобни ситуации.

"Аз по-скоро бих се изненадал, ако не бъде получена такава нота. Законът ясно казва кой орган взима решение и всеки от тях прави оценка на целите, рисковете и заплахите", посочи Божилов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че именно заради характера на искането въпросът правилно е внесен за разглеждане в Народното събрание.

По думите му сигурността в Близкия изток е от значение не само за Съединените щати, но и за Европа и България заради рисковете, свързани с иранската ядрена и ракетна програма.

По повод опасенията, че разполагането на самолетите може да създаде риск за страната, Божилов беше категоричен, че службите извършват подробни оценки преди подобни решения.

"Когато се направи този анализ и ако се установят рискове, най-важното е да се вземат мерки така, че да се минимизират и да не се допусне реализацията им", обясни гостът и изрази увереност, че всички необходими анализи вече са направени.

Божилов призна, че е можело да има по-добра публична комуникация около предишното разполагане на американски самолети, но отхвърли твърденията, че информацията е била укривана.

"Може би е трябвало да има по-добра комуникация. Грешка в комуникацията бих приел", коментира той.

Експертът обърна внимание и на необходимостта България да продължи модернизацията на армията, тъй като страната все още не разполага с достатъчно нови средства за противовъздушна отбрана.

Според него разполаганите американски самолети-цистерни не участват пряко в бойни действия.

"Те се използват единствено за презареждане във въздух. Те нямат въоръжение и не извършват преки бойни действия", подчерта Божилов.

В края на разговора той призова за по-активен стратегически диалог между България и САЩ.

"Има много стратегически въпроси, които трябва да дискутираме със Съединените щати – модернизацията на българската армия, енергетиката, потенциалните инвестиции. Апелирам за един наистина стратегически диалог със САЩ", заключи Божилов.

Редактор "Екип на Петел",

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