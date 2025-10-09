Брокерка: Цените на "Елените" са по-ниски с 400 евро на квадрата заради липса на акт 16

Кадър БТВ

Екипи на икономическа полиция влязоха в сградата на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) като част от разследване, свързано със сигнали за нередности в строителството на комплекса "Елените“.



Според информация, през 2015 г. към РДНСК е бил подаден сигнал за нарушения в района на курорта.



"Традиционно цените на имотите в "Елените“ са по-ниски от тези в Свети Влас с около 150 до 400 евро на кв. м. Причината е отдалечеността на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и фактът, че голяма част от сградите там нямат Акт 16“, коментира Таня Иванова, брокер на недвижими имоти.



По думите ѝ, по-ниските цени привличат предимно рускоговорящи купувачи, които често закупуват имоти на етап Акт 15, докато българските инвеститори избягват района, считайки, че вложението е рисково.



"Инфраструктурата не е особено добра, има доста пропуски, а това допълнително намалява интереса на местните купувачи“, допълва Иванова.



"Строителството на една сграда – независимо дали е жилищна, хотел или промишлена – трябва да се раздели на два основни етапа,“ обяснява Георги Кузманов, собственик на една от големите строителни фирми в Бургас.



"Първият етап, преди получаването на строително разрешение, е най-уязвим от гледна точка на корупция, защото голяма част от парцелите не са в регулация. Трябва да им се направи Подробен устройствен план (ПУП) – именно там се залагат ключовите параметри на строежа. Този план преминава през одобрение в няколко институции – община, Басейнова дирекция и други,“ посочва той.



"След като ПУП-ът влезе в сила, строителят получава виза за проектиране, в която се определят показателите на застрояване. Контролът по време на самото строителство е безупречен – проблемите са преди издаването на разрешението,“ допълва Кузманов.



По думите му, именно в този първоначален етап са възникнали най-много проблеми при строежите в "Елените“:



"Голяма част от парцелите не са били в регулация, направени са ПУП-ове, там е имало някакви нередности, и след това е започнало самото строителство,“ уточнява Кузманов.

