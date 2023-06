Брожение в Москва след избора на новата Мисис Русия

Кадър Туитър

Чуха се призиви да й се отнеме короната и то веднага

Руснаците, които винаги поддържат принципа, че от руското по-хубаво няма попиляха с унищожителни коментари моделката Наталия Оскар, която се сдоби с титлата „Мисис Русия 2023”.

Даже се чуха и призиви да й се отнеме короната и то веднага. Блондинката бе една от 83-те претендентки за титлата и макар да е родом от Далечния изток дошла в столицата да стане миска. На финала Наталия изпълни песента "I'm Your Mrs. Russia", с което подсили подозренията, че някой е платил да получи короната, предаде Флагман.

Според слуховете Оскар е омъжена за московски богаташ, приближен на господарите в Кремъл и руската власт. Руснаците споделиха омразата си към меко казано непривлекателната миска веднага щом видяха снимките й без фотошоп. На които без филтрите изглежда страховито.

Хиляди московчани смятат, че избора на Наталия за най-хубава омъжена жена е подигравка с тях и я заляха с масов хейт. Може би си спомняте как през 2009 година Антония Петрова стана мис България и недоволството на българите, които не харесаха перничанката с две висши образования и я нарекоха Мис Крокодил. А после и нашенката се сдоби с короната на Мисис Русия след като се омъжи за богатия Бередин, който й купил победата в конкурса.

Само, че тазгодишното руско страшилище я сложи в малкия си джоб, но не с красота, а с грозотията си. Вижте Мисис Русия 2023 с фотошоп и филтри и без:

‼️ This is Mrs. Russia 2023 Natalia Oskar from the Far East. She beat 82 participants from different regions of Laptestan in the final...



Just in case: the first two photos are from social networks, the rest are live, from the awards ceremony.



What a country, such a Mrs.



🇺🇦… pic.twitter.com/W8xMmKmYXW