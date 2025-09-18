Брутален Пеевски срещу Асен Василев: Приключихте, крадци!

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Тежък словесен конфликт се разигра между лидерите на ПП и ДПС на входа на Народното събрание. След като ПП блокираха входа на парламента, Пеевски дойде при тях пеша, а Асен Василев го прикани да ходи без охрана.

В отговор лидерът на Новото начало избухна в поредица от обиди, като нарече Василев крадец и го прати „да го оправят по пеньоар”. Той се обърна и към бившия съпредседател на партията Кирил Петков, като му извика, че е „наркоман” и да ходи „на парапета при Лена”.

„Приключиха! Найо, ще трябва да си търсиш нова работа”, добави Делян Пеевски. Той заяви, че ще има държава с главно „Д”, защото хората мразили ПП и „искали да ги бият”.

