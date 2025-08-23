реклама

Бтв показа какво се случва с Паметника на съветската армия две години след като го нарязаха

23.08.2025 / 10:40 1

кадри: Бтв

От две години в идеалния център на София стои издраскана метална ограда.

Тя пази основата на демонтирания Паметник на съветската армия, но единственото, което се случва зад загражденията е да растат бурени с човешки ръст.

Преди точно 2 г. беше поставена ограда около паметника на съветската армия.
Всеки месец за оградата областната управа в София плаща по 1300 лв. Нейното предназначени е да пази от вандалски прояви и от компрометиране останалите на място елементи на постамента, разказва Бтв. 

„Паметникът е компрометиран и опасен за здравето на хората“, каза пред bTV областният управител на София Стефан Арсов.

Загражденията не могат да бъдат премахнати заради принудителна административна мярка от Министерството на културата и трябва да бъдат взети няколко важни решения.

„На първо място да се намери подходящо място, къде да бъде сложен конкретният паметник и на второ място да се направи идеен проект какво ще има на това място след конкретният демонтаж“, уточнява Арсов.

Областната администрация чака тези отговори от Столичната община, а Столичната община очаква отговори от областната управа.

„Аз също се опитвам също да намеря отговор, тъй като загражденията и скелето са поставени от областната управа и засега не мисля, че нещо разумно в някакви срокове да се случва, нито пък имат според мен, кой знае какво желание да го направят“, коментира кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков.

 

На практика монументът е само частично демонтиран. Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента.

„Какво да има на това място е големият въпрос, но той трябва да последва след приключването на демонтажа, което в момента е блокирано. От вас сега разбирам, че е блокирано, защото собственикът се чуди къде да постави фигурите“, допълва Трайков.

Остава другият голям въпрос – къде да бъде сглобен наново монументът. Засега единственото обсъждано място за това е музеят на социалистическото изкуство, но не паркът му, а пред паркинга му.

Мястото вече е проверено от геодезисти и те са дали положително становище, но за да бъде монтиран паметникът на това място, трябва да се изгради фундамент, както и стени за барелефите, които все още стоят в центъра на София.

Демонтираните части от монумента се пазят денонощно от охрана в село Лозен. Цената за това е 10 000 лв. на месец. Екипът ни беше допуснат до разглобения паметник.

Има нещо, за което всички институции са на едно мнение – няма  място за дива растителност в центъра на София. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Burton (преди 12 минути)
Рейтинг: 29122 | Одобрение: 3792
Важното е, че махнаха паметника на окупатора! Това че сега целият район е неизползваем, е малка цена, която всеки евроатлантик е готов да плати, щом ще му  помогне да си избие комплексите. Вярно, че сега ще се чудят какво да боядисват като трябва да имитират дейност, но все ще се намери нещо.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама