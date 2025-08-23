Бтв показа какво се случва с Паметника на съветската армия две години след като го нарязаха

кадри: Бтв

От две години в идеалния център на София стои издраскана метална ограда.

Тя пази основата на демонтирания Паметник на съветската армия, но единственото, което се случва зад загражденията е да растат бурени с човешки ръст.

Преди точно 2 г. беше поставена ограда около паметника на съветската армия.

Всеки месец за оградата областната управа в София плаща по 1300 лв. Нейното предназначени е да пази от вандалски прояви и от компрометиране останалите на място елементи на постамента, разказва Бтв.

„Паметникът е компрометиран и опасен за здравето на хората“, каза пред bTV областният управител на София Стефан Арсов.

Загражденията не могат да бъдат премахнати заради принудителна административна мярка от Министерството на културата и трябва да бъдат взети няколко важни решения.

„На първо място да се намери подходящо място, къде да бъде сложен конкретният паметник и на второ място да се направи идеен проект какво ще има на това място след конкретният демонтаж“, уточнява Арсов.

Областната администрация чака тези отговори от Столичната община, а Столичната община очаква отговори от областната управа.

„Аз също се опитвам също да намеря отговор, тъй като загражденията и скелето са поставени от областната управа и засега не мисля, че нещо разумно в някакви срокове да се случва, нито пък имат според мен, кой знае какво желание да го направят“, коментира кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков.

На практика монументът е само частично демонтиран. Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента.

„Какво да има на това място е големият въпрос, но той трябва да последва след приключването на демонтажа, което в момента е блокирано. От вас сега разбирам, че е блокирано, защото собственикът се чуди къде да постави фигурите“, допълва Трайков.

Остава другият голям въпрос – къде да бъде сглобен наново монументът. Засега единственото обсъждано място за това е музеят на социалистическото изкуство, но не паркът му, а пред паркинга му.

Мястото вече е проверено от геодезисти и те са дали положително становище, но за да бъде монтиран паметникът на това място, трябва да се изгради фундамент, както и стени за барелефите, които все още стоят в центъра на София.

Демонтираните части от монумента се пазят денонощно от охрана в село Лозен. Цената за това е 10 000 лв. на месец. Екипът ни беше допуснат до разглобения паметник.

Има нещо, за което всички институции са на едно мнение – няма място за дива растителност в центъра на София.

