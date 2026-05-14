Букмейкърите: Дара отива на финал на Евровизия, но няма да е в топ 5

Дара вече е в пълна бойна готовност да открие втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена на 14 май. Българската певица и парчето „Бангаранга“ ще се конкурира с представителите на Румъния, Кипър, Украйна, Албания, Малта и още девет държави, пише Филтър. Букмейкърите са сигурни, че България ще участва на финала на 16 май, но те не класират „Бангаранга“ в Топ 5.

Според прогнозите първото място изглежда гарантирано и е за Финландия, втори са гърците, а трети – представителят на Дания.

На този етап Дара заема 15-о място, но това може да се промени на самия финал. Ако талантливата ни изпълнителка успее да впечатли зрителите с изпълнението си на живо и с хореографията на сцената, има шансове да се изкачи и по-нагоре в класирането. Хубавото е, че в нашия полуфинал от смятаните за фаворити е само Дания. А това дава много по-големи шансове България безпроблемно да стигне до финала.

Във всяка държава ще гласува както професионално жури, така и публиката. Зрителите в България обаче няма да могат да дадат своя вот за „Бангаранга“. За да се гарантира честността при подредбата на песните пък, тази година Европейският съюз за радио и телевизия въведе промени в правилата на музикалния конкурс. Целта е да се ограничат политическото влияние, организираните кампании и всякакви съмнения около зрителския вот. Вече има по-строги изисквания за промотиране на участниците, намали се максималният брой гласове от 20 на 10 на човек при гласуването, професионални журита се включват на полуфиналите.

