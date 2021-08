Части от тялото на футболиста от Афганистан Заки Анвари откриха в колесника на самолета на САЩ

Кадър Бабак тахвае

В отделението на колесниците на американския самолет, който излетя от Кабул, са открити части от човешки тела на хората, които се снимаха, залепени за корпуса.

Афганистанският футболист Заки Анвари загина трагично при опит да избяга от страната след нахлуването на талибаните в столицата Кабул, предаде Блиц.

Анвари се опитал да се качи на борда на американски военен самолет, хващайки се за колесника на машината. В резултат на това тялото му е премазано и разкъсано на парчета, част от които са открити в отделението на колесника, съобщава местният журналист Бабак Таквай.





Опит да се качат на самолета са направили още няколко души, но те са се отървали с натъртвания и охлузвания при падането си на пистата.

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul, #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg