Черно море Тича победи Берое с кош в последната секунда

Стопкадър Спортал.бг

Инфарктна победа за варненските баскетболисти под Аязмото.

Черно море Тича излъга с 86:84 в зала “Общинска” в Стара Загора домакините от Берое в интригуващ мач от 20-ия кръг на Sesame НБЛ. Двубоят между шестия в класирането Берое (вече 8-11) и третия Черно море Тича (вече 14-5) бе изключително оспорван, като секунди преди края варненци губеха с 81:84, но със серия от 5 поредни точки се пребориха за победата. Новото попълнение Иван Карачич стана герой за "моряците" с победен кош в последната секунди при 84:84.

Двата тима се срещнаха през ноември, като тогава варненци надвиха старозагорци трудно у дома с 96:90 след продължение.

Алонзо Гафни вкара 21 точки за Черно море, а Джелани Уотсън-Гейл записа 20 точки и 8 асистенции. Николай Стоянов реализира 18 точки, а 15 добави Георги Боянов. За Берое Александър Матушев реализира 23, точки, с 18 точки и 8 борби се отчете Брет Рийд, а Дариъс Куизънбери отбеляза 12.

Берое поведе в резултата след 10 минути игра с 22:18. В началото на втория период домакините дръпнаха с 32:20, но последва силен отговор на варненци. Играчите на Васил Евтимов в крайна сметка спечелиха частта с 25:19 и водеха на почивката с 43:41.

Битката продължи с пълна сила през второто полувреме. Беройци бяха много близо до победата, като 41 секунди преди края водеха с 84:41, но тройка на Джелани Уотсън-Гейл вдъхна увереност на Черно море Тича. Иван Карачич пък с решаващо отиграване с финалната сирена донесе победата на варненския тим, пише Sportal.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!