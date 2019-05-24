Черно море без куп титуляри в Разград. Млад вратар ще запише дебют

Стана ясна групата на Черно море за днешното гостуване на Лудогорец от 20 часа в Разград. От нея отпаднаха няколко основни футболисти.

Аут от 18-те са Георги Китанов, Иван Дюлгеров, Пламен Димов, Георги Илиев, Виктор Генев и Петър Витанов, както и контузените Радослав Василев, Цветомир Панов и Георги Божилов.

В разширения състав обаче попадна Аристоте Ндонгала, който бе сменен срещу Берое със съмнения за комоцио.

Дебют за Черно море днес ще запише 18-годишният вратар Иван Дичевски. В 18-те влязоха и юношите Стефан Петков, Александър Георгиев, Мартин Дичев, Златин Станков и Христо Иванов.

Групата на Черно море: Иван Дичевски, Стефан Петков, Стефан Станчев, Мартин Костадинов, Александър Георгиев, Кононго, Мирослав Енчев, Мартин Дичев, Дани Кики, Златин Станков, Мехди Фенуш, Родриго, Патрик Андраде, Христо Иванов, Васил Панайотов, Аристот Ндонгала, Жоржиньо, Мартин Минчев

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