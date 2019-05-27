Черно море се раздели с още четирима футболисти. От днес, 27 май, Радослав Василев, Юго Кононго, Мехди Фенуш и Жоаким Балми вече не са част от отбора на “моряците”.

В средата на миналата седемица с тима се разделиха и Георги Илиев, Георги Китанов, Пламен Димов, Виктор Генев и Петър Витанов, като на първите двама договорите им с клуба изтекоха след края на сезона.

Ръководството и спортнотехническият щаб на варненци им пожелава успех занапред.

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