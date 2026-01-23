Четирима украинци са ранени след катастрофа с два буса край Мъглиж
23.01.2026 / 10:10 0
Кадър Нова телевизия
Два буса с украинска регистрация катастрофираха на Подбалканския път близо до Мъглиж.
Четирима души са в болница, предава Нова телевизия.
Инцидентът е станал през нощта.
Единият бус е бил повреден и е бил дърпан от другия, когато по все още неясна причина и двете превозни средства се преобръщат и излизат от пътя.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!