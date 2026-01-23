реклама

Четирима украинци са ранени след катастрофа с два буса край Мъглиж

23.01.2026 / 10:10 0

Кадър Нова телевизия

Два буса с украинска регистрация катастрофираха на Подбалканския път близо до Мъглиж. 

Четирима души са в болница, предава Нова телевизия.

Инцидентът е станал през нощта. 

Единият бус е бил повреден и е бил дърпан от другия, когато по все още неясна причина и двете превозни средства се преобръщат и излизат от пътя.

