CNN: Тръмп може би няма добър изход от войната с Иран

Войната на американския президент Доналд Тръмп с Иран досега не може да се определи като огромен успех.

Проучванията на общественото мнение от последните седмици рисуват картина на американска публика, на която ѝ е дошло до гуша. Хората не са одобрявали войната от самото начало, не смятат, че тя ще доведе до нещо положително, и изглежда не очакват значителни отстъпки – или поне не такива, които да си заслужават, пише CNN.

Накратко: липсва вяра, че Тръмп разполага с добър изход от тази война.

Почивните дни около Деня в памет на загиналите във войните (Memorial Day) дадоха известна представа за тази перспектива. Появиха се едни от най-значимите досега признаци за реален напредък по сделка за прекратяване на войната. Но с изтичането на подробности стана ясно, че те са напълно неприемливи за много от по-войнствено настроените републиканци. Някои от тях дори предупредиха, че сделката може да остави Иран по-силен отпреди, цитира Новини.бг.

И ако Иран се придържа към твърдата си линия, не е ясно каква сделка би позволила на Тръмп едновременно да запази репутацията си и да прекрати войната, преди тя да се превърне в още по-голям проблем за Републиканската партия.

Обществото иска край на конфликта

Множество социологически проучвания сочат, че хората просто искат всичко да приключи.

Проучване на „Фокс Нюз“ от миналата седмица показа, че едва 39% от регистрираните гласоподаватели искат американските военни операции да продължат „колкото е необходимо за постигане на целите на САЩ“. В същото време 61% предпочитат „ограничен времеви хоризонт“.

По подобен начин проучване на „Ню Йорк Таймс“ и колежа „Сиена“ установи, че 52% от регистрираните гласоподаватели смятат, че САЩ трябва да прекратят военните операции, дори и да не успеят да постигнат споразумение с Иран за ядрената му програма. Само 37% биха подкрепили възобновяване на военните действия, ако страните не се споразумеят.

Одобрението за Тръмп спадна до рекордно ниско ниво, поради опасения за разходите за живот, заради войната в Иран

Тези данни подсилват тезата, че американците не са оптимисти за постигането на приемлива сделка. Вместо това изглежда, че те ще подходят скептично към всяко предложено споразумение.

Според проучването на „Таймс“ и „Сиена“ едва 22% смятат, че войната ще бъде „много успешна“ в елиминирането на иранската ядрена програма – програма, за която администрацията на Тръмп вече заяви, че е била „унищожена“ миналото лято. Други 18% смятат, че ще бъде „донякъде успешна“, докато 50% очакват неуспех.

Същевременно 65% от американците „не са особено уверени“ или „изобщо не са уверени“, че сделка за прекратяване на войната ще спре Иран да разработва ядрени оръжия (което е многократно повтаряната от Тръмп „червена линия“), според проучване на „Вашингтон Пост“ и „Ей Би Си Нюз“.

Дори ако бъде сключена сделка с относително благоприятни за САЩ условия, това не означава, че американците ще я сметнат за оправдана. Според проучването на „Таймс“ и „Сиена“ регистрираните гласоподаватели смятат с 55% срещу 21%, че войната няма да си струва цената.

Проучванията също така постоянно показват, че американците смятат войната за контрапродуктивна на няколко фронта. Според данните на „Пост“ и „Ей Би Си“:

61% срещу 11% смятат, че войната е увеличила риска от тероризъм срещу американци. 56% срещу 12% смятат, че тя е застрашила отношенията на САЩ със съюзниците им. 49% срещу 21% очакват стабилността в Близкия изток да се влоши.Криза на доверието към Тръмп

Дори Тръмп да опровергае очакванията и да постигне благоприятна сделка, пред него стои друг критичен проблем: американците вече не му вярват по този въпрос. Последното проучване на Си Ен Ен например показва, че едва 20% от американците имат „голямо доверие“ в Тръмп да взима правилни решения относно Иран. Близо три пъти повече – 59% – имат „малко“ или „никакво“ доверие.

Тръмп вече се отказа от много от по-категоричните си искания. Преди той заявяваше, че ще приеме само „БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ“. В други моменти е казвал, че основните му цели са пълното прекратяване на иранската ядрена програма и спиране на финансирането на групировки като „Хамас“ и „Хизбула“.

Съдейки по последните условия на преговорите, тези цели изглежда се размиват.

Изглежда Тръмп е допуснал две критични грешки в самото начало: не е имал ясен и постижим план за приключване на войната и не е успял да „продаде“ идеята за нея на американския народ. Вместо това той вдигна летвата за успех толкова високо, че ще му е трудно да я прескочи – освен ако не поднови мащабни военни действия и не удължи войната. Американците очевидно не са съгласни. И макар излизането от конфликта сега да е политически по-добрият вариант от протакането, това може би е просто най-малко ужасната опция.

