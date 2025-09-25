Д-р Александър Симидчиев: Няма особено силно мнозинство за справедлива държава

кадър: Bulgaria ON AIR

Провален парламентарен ден и високо напрежение между политическите партии.

"Управляващото мнозинство има задачата да си осигури кворума, тъй като ако ние го осигурим, ще трябва да се гледат наши политики. Кворумът липсваше, защото голяма част от депутатите не бяха дошли. Направиха се само две проверки - знаеше се, че няма да дойдат", заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" д-р Александър Симидчиев в "Денят ON AIR".

По думите му у нас и външно, и вътрешно виждаме, че правната система не работи добре.

"Това е ключов проблем, от който страдат всички области. Ако очаквахме системата да работи справедливо, Благомир Коцев трябваше да бъде свободен. Търси се основание той да не бъде освободен. България има доста дела в ЕСПЧ и те преобладаващо се печелят, от което губим ние", допълни д-р Симидчиев за Bulgaria ON AIR.

Имаме главен прокурор и ВСС, които действат след периода, в който им е позволено, изтъкна той.

"Няма особено силно мнозинство за справедлива държава. Разместването на властовия ресурс е опасно нещо. За да кажем дали ще подкрепим следващия вот на недоверие, трябва да видим мотивите. Ако доводите на "Възраждане" са издържани, категорично. Но условията трябва да бъдат изпълнени. Поне 3 партии трябва да вземем политическото си решение", обясни гостът.

Няма добра съдебна система, която справедливо да разпределя парите и сега болничното здравеопазване харчи над 45-46% от целия бюджет на НЗОК, убеден е д-р Симидчиев.

"За държавните болници има сигнали, които се надявам да се разгледат. Тежък проблем е как се управляват болниците. Това са специфични умения и се учат. Хората, които го умеят, карат болниците си да успяват. Имаме много клинични пътеки, които са подценени и надценени", изтъкна той.

