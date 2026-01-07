Д-р Николова за грипа: Тръгнали сме да минаваме Шипка с летни гуми

кадър: БНТ

Грипната обстановка в страната постепенно се влошава с нарастване на случаите на респираторни инфекции, коментира в "Денят започва" д-р Гергана Николова.

„Моите лични впечатления е, че нормално за сезона се увеличава броят на пациентите с респираторни инфекции и повечето от пациентите с такива оплаквания са с положителна проба, бърз тест за грип. Но това е нормално за сезона и за ниските нива на ваксинационно покритие срещу грип в България“, посочи тя.

По думите ѝ ситуацията може да бъде обяснена обсатановката с метафора.

„За съжаление, как да кажа, за да може да ме разберат зрителите – тръгнали сме да минаваме прохода Шипка при зимни условия и сме с летни гуми. След това се питаме – ами ние сега как да го минем тук? Ние сме с летни гуми, буксуваме, връщаме се, колата не е стабилна и какво можем да направим?“

Д-р Николова подчерта, че интересът към ваксините расте, но проблемът е в осигуряването им. Особено сериозен е проблемът при децата и припомни, че отдавана личните лекари предлагат ваксината за деца до 14 години да стане препоръчителна и държавата да закупи необходимите количества. Тя определи ситуацията като абсурдна:

„Да има хора, родители, желаещи, хора, които знаят, че това ще спаси техните деца от тежкия грипен период – искат, не могат да си намерят ваксина, не могат да я закупят дори с налични средства.“

Д-р Николова отново подчерта, че грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти.

„Грипът, както и вирусите, не се лекува с антибиотик. Много груба грешка е при грип да се дават имуностимулиращи медикаменти.“

Доминиращият щам този сезон се отличава със специфични симптоми.

„Много силна болка в гърлото, запушване на носа, висока температура, болка по мускулите и ставите, отпадналост, лесно разпространяване.“

Д-р Николова призова пациентите да не бързат със свалянето на температурата.

Тя обясни, че в момента има не само грип, но и ковид.

