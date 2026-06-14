Д-р Станимир Хасърджиев: Сготвен съм. На много хора не съм бил удобен през годините

Кадър Нова телевизия

Доктор Станимир Хасърджиев е подсъдим по обвинения за блудство, принуда, притежание на наркотици и разпространение на порнографски материали. Преди това хората го познаваха лицето на пациентските организации у нас. След повече от 7 месеца в ареста бившият председател на Националната пациентска организация застава в ексклузивно интервю пред Саня Петкова.

На въпрос искрен ли ще бъде по време на разговора Хасърджиев беше категоричен: "Винаги съм бил искрен. И смятам, че в ситуацията, в която се намирам в момента, трябва да бъда още по-искрен. Аз знам, че спя с чиста съвест!".

Допреди няколко месеца името на доктор Станимир Хасарджиев се свързваше с пациентските права, здравните реформи и битките за достъп до лечение. В продължение на години той беше сред най-разпознаваемите гласове в здравния сектор – канен в телевизионни студиа, търсен за експертни коментари и приеман като един от най-влиятелните представители на пациентските организации у нас.

Днес обаче името на Хасарджиев стои в центъра на дело с четирима подсъдими и 17 обвинения от прокуратурата за блудство, принуда, наркотици, създаване и разпространение на порнографски материали и поставяне в опасност от заразяване с венерически болести. Хасарджиев засега е подсъдим, но без присъда. Съдът тепърва трябва да се произнесе дали ще го върне зад решетките.

След близо седем месеца в ареста той застава пред камерата на Нова телевизия, за да отговори на въпросите, които обществото задава от месеци - как се стигна до тези обвинения, какво отрича той и къде се срещат или разминават фактите и версиите?

Как от човек, който е лекар и беше лице на пациентските права в България, се оказахте в ситуацията на подсъдим?

С баща ми си говорихме - може би най-точното определение е "сготвен". Ако така мога да се изразя. Не съм извършил нещата, в които ме обвиняват.

Всички обвинения ли отричате?

Категоричен съм в начина, по който бяха представени и направени. Звучи ужасяващо дори и за мен. Целият този процес и всичко, което тръгна срещу мен, удивително съвпада с един мой стар сигнал, който съм подавал много отдавна и по който няма никакво движение. Подал съм сигнал за извършени документни измами. Още през 2022 година открих множество документи, подавани в Търговския регистър с фалшифицирани мои подписи, включително такива, които касаят ръководената от мен организация. Дадох и неоспорими доказателства за това, че в миналото са се случвали злоупотреби. По този сигнал нищо не се случва, но в същото време започнаха внезапни и много активни действия срещу мен.

Казахте, че сте бил „сготвен“. Кой и защо ви е „сготвил“?

Ако можех да си отговоря на този въпрос, сигурно щях да съм решил проблема. На много хора не съм бил удобен през годините.

Имате ли предположения?

Не бих искал да спекулирам.

За да може някой да те „сготви“, трябва да е влиятелен.

Когато заемаш позиции в различни институции, имаш контакти. Но не казвам кой ме е „сготвил“, просто поставям въпроси, които трябва да получат отговор.

Вие сте обвинен заедно с още трима души – актьора Росен Белов, гръцки модел и бивш френски легионер. Откъде и от кога се познавате с тях?

С Росен Белов се познаваме от няколко години. Анастасиос беше мой квартирант - нямаше жилище и му предоставих възможност да живее при мен. Със Симеон сме приятели от около две години. Не сме хора, които се виждат ежедневно.

Може ли да уточним нещо по-лично - имате ли притеснения да говорите за сексуалната си ориентация?

Никога не съм имал проблем да говоря за нея. Хомосексуален съм - това не е тайна и никога не е било.

Част от обвиненията срещу Вас са за принуда и извършване на блудствени действия спрямо 20-годишно момче, което сте накарали да изпие течност, съдържаща така нареченият „наркотик на изнасилвача“. Какво се случи онази нощ?

Не мога да давам детайли, тъй като има досъдебно производство. Беше вечер, в която се събрахме с приятели. Росен ми писа дали може да дойде казах, че няма проблем. Момчето дойде с него. Това беше обикновена вечер, нищо необичайно.

Пили ли сте алкохол?

Да, в нормални количества.

Наркотици имало ли е?

Не ми е известно да е имало. Нито съм принуждавал някого, нито сме извършвали действията, за които се твърди. За първи път видях това момче същия ден. Той не ми беше познат. По-късно стана ясно, че това момче е тежък рецидивист. Оказа се, че е току-що излязъл от затвора след 3,5-годишна присъда в Англия за четири грабежа, които извършил в рамките на няколко дни.

Хасърджиев твърди, че младежът е "задигнал 160 лева от масата в апартамента ми". "Разбрах за липсващите пари след ареста ми. Какво е правил на терасата на съседите - нямам представа. Това е нещо, което може да обясни той. Но там се е укривал няколко часа и след като бива открит от съседите - започва да измисля тази история, че е бил насилван и връзван", подчерта бившият председател на Националната пациентска организация.

Той твърди, че е бил насилван, вързан и заплашван.

Тези твърдения не се подкрепят от доказателства. Ние не сме го докосвали.

Казвате, че не сте имали наркотици, но полицията е влизала няколко пъти у Вас и са откривани вещества.

Не желая да коментирам детайли от разследването.

Определяте ли се като употребяващ наркотици?

Имам медицински изследвания, които могат да го покажат. В младостта си съм експериментирал, както много хора. Но не съм зависим.

Има обвинения и за разпространение на порнографски материали и поставяне в опасност от заразяване с венерически болести.

Това е най-обидното нещо - да се говори за здравословното състояние на човек публично. Разполагам с документи, които показват състоянието ми. Всичко това трябва да се доказва в съда.

В обвинението се споменава и комуникация чрез приложение за запознанства и изпращане на еротични снимки.

Да, става дума за общуване с пълнолетни хора в приложение за запознанства. Става въпрос за лични снимки, изпратени по взаимно съгласие.

Ако утре бъдете осъден, как ще убедите обществото в невинността си?

Аз заявявам, че не съм извършил тези неща и се надявам съдът да стигне до истината. Ако бъде доказано друго, ще приема решението.

Редактор "Екип на Петел",

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