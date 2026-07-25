ДБ атакува Радев: Не може да искаш подкрепа, без да кажеш какво си договорил

Кадър БНТ

Депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова заяви в ефира на БНТ, че парламентарната група е отказала да подкрепи решението за приемане на американска военна техника заради липсата на достатъчно информация от страна на изпълнителната власт.

По думите ѝ формацията остава последователен поддръжник на стратегическото партньорство на България със съюзниците ѝ, пише novini.bg.

„Ние винаги сме били категорични, че България трябва да бъде стратегически партньор на всички свои съюзници. Знаете колко държим на активното ни участие във всички съюзи, включително като активен член на НАТО“, заяви Белобрадова.

Според нея обаче парламентът не е получил необходимата информация, за да вземе информирано решение.

„Демократична България“ като парламентарна група подкрепя единствено решения, които може да вземе информирано“, посочи тя.

Белобрадова отправи остри критики към президента Румен Радев, като го обвини, че е прехвърлил политическата отговорност върху Народното събрание. По думите ѝ държавният глава не е предоставил на депутатите необходимата информация за проведените разговори, но въпреки това е поискал парламентът да поеме отговорността.

Тя заяви още, че управляващото мнозинство трябва само да носи политическата отговорност за решението.

Белобрадова отхвърли твърденията, че „Демократична България“ е в конфликт с управляващите по всички теми.

„Когато се вземат правилните решения и се работи в защита на националния интерес на България, ние винаги ще ги подкрепяме“, каза тя.

Като примери Белобрадова посочи промените в Изборния кодекс и очакваните изменения в Закона за обществените поръчки. В същото време тя подчерта, че партията няма да подкрепя решения единствено защото са свързани със съюзническите отношения.

„Никой няма да може да си закачи „Демократична България“ като някаква значка само защото някъде пише „Съединените американски щати“ или се използва думата „съюзници“, заяви депутатът.

Белобрадова коментира и думите на вицепремиера Иво Христов, който определи „Демократична България“ като „партия с отпаднала необходимост“.

„Иронията, сарказмът и обидните думи са единствената защита на слабия. Когато си вицепремиер и отговаряш за управленската програма на „Прогресивна България“, както и за демографията и семейството, но не си свършил нищо досега, единственото, което ти остава, е да коментираш „Демократична България“, заяви тя.

Белобрадова добави, че управляващите трябва да бъдат оценявани според резултатите от работата им, а не според политическите им реплики.

Според нея истинският въпрос не е противопоставянето между САЩ и Русия, а мястото на България в Европа. Тя отправи критики и към международното позициониране на служебното правителство, като заяви, че страната губи влияние на европейската сцена.

Белобрадова защити и предложението на „Демократична България“ за по-нисък бюджетен дефицит и ограничаване на административните разходи.

„Ние предложихме вариант на бюджета със съкращаване на административните разходи и с дефицит от 3 процента“, заяви тя.

По думите ѝ управляващите са предпочели да увеличат разходите, вместо да проведат необходимите реформи.

Редактор "Екип на Петел",

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