ДПС иска забрана на електрическите тротинетки

Стопкадър Ютуб, ДПС

Парламентарната група на ДПС поиска пълна забрана на електрическите тротинетки, като позова на инцидента от 31 май в Русе, при който пострада дете. Депутатите отбелязаха, че за първи път от три години насам се регистрира значителен ръст на жертвите на пътя, което налага спешна намеса на институциите, пише auto.blitz.bg.

Народните представители от парламентарната група на ДПС поискаха незабавни и адекватни мерки от изпълнителната и законодателната власт за ограничаване на катастрофите в страната по време на брифинг в Народното събрание днес. Според депутатите, за първи път от три години насам се отчита значителен ръст на жертвите по пътищата, което налага спешна намеса на институциите.

Народният представител Калин Стоянов критикува остро липсата на ефективни действия в борбата с пътния травматизъм и насочи вниманието към Иван Демерджиев.

„Господин Иван Демерджиев, улисан в хобито си да трупа нотариални актове и в стремежа си да води лична вендета с хора от опозицията, е на път да загуби битката с войната по пътищата“, посочи Стоянов пред журналисти. Той отбеляза, че миналата година са били предложени промени в Закона за движение по пътищата и в Наказателния кодекс, но голяма част от тях не са били приети от парламента.

Зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов обърна специално внимание на проблема с алтернативните превозни средства, като припомни тежкия инцидент от 31 май, при който в Русе пострада дете заради тротинетка на пътя.

„Ние предложихме тотална забрана на тротинетките. От 4 юни досега този законопроект не е разгледан“, добави той. Според Летифов е очевидно, че допуснатата от Народното събрание регулация не дава никакъв резултат в практиката. „Нито ограничението във възрастта се спазва, нито ограничението на скоростта“, коментира народният представител.

От ДПС смятат, че най-разумното решение за ограничаване на тежките инциденти е пълната забрана за движение на тротинетки. Партията настоява законодателните промени да бъдат спешно разгледани и приети, като подготвя и нови текстове, които да отворят широк дебат за драстично намаляване на жертвите.

Зам.-председателят на парламентарната група Хамид Хамид изрази възмущение от липсата на реакция спрямо всекидневните трагедии.

„Всеки ден умират хора, а властта демонстрира нечовешко спокойствие, което е на цената на човешки животи. Очакваме властта да прояви адекватно отношение към проблема и да вземе спешни мерки“, категоричен бе Хамид. Той декларира готовността на ДПС да продължи с внасянето на промени във всички закони, касаещи превенцията по пътищата, както и да подкрепи адекватни мерки, ако такива бъдат внесени от Министерския съвет.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!