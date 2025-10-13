ДПС на Пеевски води убедително на вота в Пазарджик

Изображение гугъл мапс

ДПС (абревиатурата за вота на "Ново начало") - 17.43%, ПП-ДБ - 11.43%, БСП - 9.07%. Това е водещата тройка при преброени малко след полунощ 13.25% от протоколите на изборите за общински съвет в Пазарджик. Следват ГЕРБ с 8.69%, "Свобода" (на бизнесмена и общински съветник Румен Димитров) с 7.3%, ВМРО (бившият кмет Тодор Попов) с 6.05%. По-пълна картина за резултата ще има в следващите часове, пише Сега.

Избирателната активност завърши на 35,09%, при 39.42% на редовния вот през 2023 г. До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения.

Изборите се превърнаха в невъобразим цирк. Цял ден вчера социалните мрежи бяха пълни с видеа с "лов на купувачи на гласове", "заловени" извършители, "граждански арести" - извършени от хора от различни краища на страната, дошли да съблюдават реда, недоволни, че полицията не си върши работата. Арена бяха ромските села край града, основно - Огняново. Самата полиция прати доста жандармерия и... не откри нищо нередно.

Направи впечатление, че голяма организация да "излови купувачите" направи партия "Величие", която бе активна на терен и 2 седмици преди това. Ивелин Михайлов бе днес на място. Един от сподвижниците му си носеше мегафон и озвучаваше случващото се. Лидерите на ПП-ДБ също бяха в района, и те алармираха за множество нарушения.

