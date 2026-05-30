Дадоха 10 дена за събаряне на комплекса на Баба Алино

Регионалната дирекция по горите - Варна е дала десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в местността "Баба Алино" край Варна, съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в парламента.

По-рано тази седмица министър Абровски, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, извърши проверка по случая с незаконното строителство в местността "Баба Алино", извършвано от украинската корпорация КУБ.

По думите на министър Абровски през периода 2023-2026 г. Регионалната дирекция по горите - Варна е извършила множество самостоятелни и съвместни проверки на поземлени райони държавна и частна собственост. Установена е незаконна сеч, включително изкореняване и премахване на дървесна растителност в някои имоти, както и застрояване и заграждане без необходимите административни процедури за промяна на трайното предназначение на територията от горска в урбанизирана.

Пламен Абровски припомни, че още след проверка през 2023 г. Регионалната дирекция по горите - Варна е уведомила Община Варна, а в началото на тази година Министерството на земеделието и храните официално е сезирало МВР, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, както и областния управител на Варна за необходими действия по установяване законосъобразността на строителната дейност. Впоследствие са проведени две междуведомствени работни срещи по случая.

