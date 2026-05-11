Дадоха "зелена светлина" за ремонта на фасадата на бившите казарми във Варна, но липсват средствата

кадър: Гугъл мапс

След години на влошаващо се състояние и дългоочаквани мерки, вече има издадено разрешително за строеж за ремонта на фасадите на сградите, в които се помещава Професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Документът е издаден през февруари тази година, а процедурата е стартирала чрез Министерството на образованието и науката и директора на школото Людмила Начева. Реалното финансиране към момента все още не е осигурено, каза ръководителят на учебното заведение, цитиран от "Морето".

Проектът за ремонта на зданията, в които са били казармите на Осми пехотен приморски полк, предвижда поетапно обновяване на най-компрометираните части на емблематичните здания откъм бул. „Осми приморски полк“ и централната фасада. По първоначални разчети стойността на ремонта достига близо 3 млн. лева, като сумата вече се счита за остаряла спрямо актуалните цени в строителството.

Ръководството на училището продължава активно да търси средства, за да започне реалното изпълнение на проекта. Докато се търси финансиране, проблемът с фасадата на сградния комплекс продължава да се задълбочава. Външна мазилка се руши, а опасността от падащи елементи стои. За да се избегнат инциденти, част от сградата е опасана с предпазна мрежа.

Въпреки тежкото състояние отвън, вътрешната част на сградите е поддържана и функционира нормално, каза Начева. Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания, а в момента се подготвя и откриването на нов STEM център с пет оборудвани помещения.

Историческите сгради, част от бившите казарми на Осми пехотен приморски полк, са тясно свързани с военната история на Варна и България. Построени в края на XIX век, те са използвани и за обучение в Морското училище, където за кратко е учил и поетът Никола Вапцаров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!