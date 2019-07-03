Данаил Кирилов: Шефът на затворите ще бъде освободен от длъжност

Шефът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” главен комисар Васил Миладинов ще бъде сменен.

Това обяви правосъдният министър Данаил Кирилов, предаде БТВ.

Кирилов заяви, че ще подпише заповедта за освобождаването на Миладинов до края на деня

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