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Данаил Кирилов: Шефът на затворите ще бъде освободен от длъжност

03.07.2019 / 15:35 1

Шефът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” главен комисар Васил Миладинов ще бъде сменен.


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Това обяви правосъдният министър Данаил Кирилов, предаде БТВ.

Кирилов заяви, че ще подпише заповедта за освобождаването на Миладинов до края на деня

 

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