Дънди спечели "Капките" и дари наградата си на Боян Христов, който се бори с рак

19.05.2026 / 00:00 0
29.12.2025 / 21:07

Eдин от най-талантливите български музиканти Боян Христов се бори с рак

кадри: Нова тв

Дънди е големият победител в шоуто за имитации "Като две капки вода".

След гласуването тази вечер той събра най-много зрителска подкрепа. 

Втора остана Емилия, а трети Иво Димчев.

Веднага след победата си Дънди заяви, че ще дари наградата си на Боян Христов, който се бори с рак.

