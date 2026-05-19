Дънди спечели "Капките" и дари наградата си на Боян Христов, който се бори с рак
19.05.2026 / 00:00 0
кадри: Нова тв
Дънди е големият победител в шоуто за имитации "Като две капки вода".
След гласуването тази вечер той събра най-много зрителска подкрепа.
Втора остана Емилия, а трети Иво Димчев.
Веднага след победата си Дънди заяви, че ще дари наградата си на Боян Христов, който се бори с рак.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!