Eдин от най-талантливите български музиканти Боян Христов се бори с рак

Известни личности - певци, музиканти, творци - се обединяват в помощ на свой приятел. Композиторът и текстописец Боян Христов се бори с рака и намери сили сам да помоли за помощ.

„Попаднах в ситуация, в която разбрах какво е гордостта, да се обърнеш към някой и да му кажеш, че имаш нужда от неговата помощ“.

С тези думи в социалните мрежи Боян Христов моли за помощ в борбата му с рака, пише БТВ. Във видеото той казва, че най-накрая е намерил лекари, които му дават надежда:

Досега успявах да се справям, но не знам дали сте запознати - това е едно скъпо пътуване.

Към молбата му се присъединяват мнозина. Един от тях е Орлин Павлов, с когото са приятели от 25 години.

„Той е много важен за нас като момче, като личност, като като аура“, обясни певецът.



„Днес е по-добре“ е една от последните им песни, които двамата правят заедно. И сега - единственото, което Орлин иска да му кажа, е, че вярва, че не само днес, а с всеки ден - ще става по-добре.

„Да се оправя, да се вдига на крака, да знае, че сме с него, защото утре и днес е по-добре.“

Марияна Попова разказва, че една от най-красивите ѝ песни е „Аз съм любов“ на Боян Христов.

„Имаме недовършени песни с него. Така че бих искала да си завършим недовършените неща, всъщност“, каза Попова.

За да се довършат - трябва време. А, както Боян каза - пътят му е скъп.

„Искам да знае, че всички много го обичаме. И не го пускаме да ходи никъде. Остани“, заяви Марияна Попова.

До днес в сметката му вече са събрани около 100 000 лева. Пари, достатъчни за следващите четири месеца от лечението. Но не са края на битката.

Ако искате да помогнете:

Euro

Beneficiary

Boyan Hristov

IBAN

LT63 3250 0445 9766 1484

BIC / SWIFT code

REVOLT21

Bank Name and Address

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Lithuania

Correspondent BIC

CHASDEFX

