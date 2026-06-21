Даниел Митов: Фантазия е, че България може да бъде мост между Украйна и Русия

Кадър БТВ

Това, че България може да бъде мост между Украйна и Русия, е фантазия. Това каза в предаването „Тази неделя“ Даниел Митов от ГЕРБ-СДС.

По думите му подобна политика би породила съмнения у съюзниците ни, че в момент, когато Европейският съюз се опитва да ограничи руското влияние и пропаганда, България защитава именно такива инструменти.

ГЕРБ взеха отношение относно евентуалното вето на 21-вия пакет санкции срещу Русия, но в събота лидерът Бойко Борисов заяви, че е възхитен от подхода на премиера Румен Радев.

„Трябва да направим разграничение между 20-ия пакет и секторните санкции, и 21-вия пакет. Нашите критики са по отношение на 21-вия пакет, който предстои да бъде приет“, коментира Митов.

Според него Борисов е казал нещо вярно. „Румен Радев в продължение на години обясняваше, че санкциите са неплодотворни, не дават резултат и са слаби инструменти. След това отиде в Брюксел „като Аслан“, а се върна като човек, който е преоткрил прелестите на европейския консенсус“.

По думите му България е участвала в европейския консенсус секторните санкциите да бъдат удължени за една година. „Когато обаче стигнем до темата за 21-вия пакет и въпроса дали България ще налага вето - особено по отношение на патриарх Кирил, на фигури като Алекперов и други, темата е различна“.

„ Никой до момента не ми е дал отговор какъв е българският национален интерес от това да блокираме санкции, ако руският патриарх се окаже част от персоналния санкционен списък. Никой не санкционира православието, не става въпрос за канон“, коментира Митов.

По думите му патриарх Кирил се е превърнал в капелан на Путин, а не в духовник, който подхожда отговорно през призмата на православието. „Затова един духовник, когато си позволи подобно нещо, се превръща в активен участник в политическите процеси - в геополитически смисъл. И на практика се превръща в политик. Това самият Румен Радев като президент го каза през 2018 година“.

Според него когато някой се превърне в политик, той подлежи на политическа оценка. „А санкциите са именно такава политическа оценка“.

„България трябва да бъде част от разумния разговор в по-големия формат. За това сме се присъединили . за да упражним суверенитета си чрез участие в Европейския съюз и НАТО и да сме в по-силна геополитическа позиция“, смята Митов.

България съвсем спокойно може да бъде посредник за мир между Русия и Украйна, смята депутатът от „Прогресивна България“

В събота Делян Добрев обяви, че напуска парламентарната група на ГЕРБ. Митов сподели, че това е нормално, защото една партия винаги трябва да се обновява.

„Делян Добрев е добър приятел, великолепен експерт и специалист. Съжалявам, че е взел решение да се оттегли, защото работим прекрасно с него и се познаваме от години. Но това е негово лично решение. Очевидно в момента му е достатъчно политиката, има с какво друго да се занимава“.

По думите му Добрев не се оттегля изцяло. „Ще продължи да помага на партията и на младите хора. Той е човек с опит“.

Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток заради нарушения в споразумението за примирие в региона от страна на САЩ и Израел. Техеран обвинява Вашингтон за офанзивата на Израел срещу "Хизбула" в Ливан.

Според Митов Иран в момента третира въпроса с атаките на Израел в Ливан като въпрос, който може да се реши през САЩ. „Възприема държавата Израел като някакво прокси на САЩ, така както самият Иран има свое прокси в Ливан – „Хизбула“.



„Този паралел не е съвсем коректен и не може да се прави, защото интересите на САЩ и и Израел съвпадат, но не винаги. Президентът Тръмп призова Израел да прекрати военните действия в Ливан, но Израел не го прави. Иран трябва по някакъв начин да реши отворените въпроси с Израел и да се стигне до прекратяване на военните действия в Ливан“, смята Митов.

Редактор "Екип на Петел",

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