Дара: До последно не знаех кой ще бъде избран

Кадър БНТ

Най-важното в момента е да останеш фокусиран и да не губиш баланс. Коментарите ще бъдат много, но не трябва да попречат на целия процес, който предстои тепърва. Ще направя всичко, което се изисква. Като цяло не чета коментари и смятам, че това е важно за всеки един артист.

Това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ певицата Дара, която в събота бе избрана да представи страната ни на конкурса "Евровизия 2026". Той ще се проведе във Виена през месец май, предаде 24 часа.

"Тепърва ще осъзнавам какво се случи вчера. Все още не мога да кажа, че съм го осъзнала напълно, все още съм в шок", каза певицата.

Тя описа преживяването като сбъдната мечта, но в момента, в който си чула името, усетила, че й се дава голяма отговорност.

"Изпяването на баладата беше като разголване на душата ми, докато Thunder ме показва доста по-смела", каза Дара.

Общо осем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-то издание на "Евровизия" – Дара, Михаела Маринова, дуетът "Молец", Роксана, Мона, Прея и групите "Керана и Космонавтите" и Innerglow. Всички те преминаха през първия етап, който се състоя на 24 януари и на който се явиха 15 български изпълнители.

Журито на 31 януари даде най-много точки на Дара.

"Винаги съм отворена за градивна критика, според мен е нужно да я има", смята певицата.

На 28 февруари по БНТ ще бъде последният етап от националната селекция за Евровизия. Тогава Дара ще изпълни 3 чисто нови песни, които дотогава ще бъдат написани именно за авторитетния конкурс. Жури и зрители ще гласуват с коя от трите песни Дара трябва да се представи на европейската сцена.

"До 20-ти трябва да съм завършила всичко. Аз нямам сигурна картинка за това какво ще се хареса и това е най-интересното", обясни певицата.

"До последно не знаех кой ще бъде избран. Много уважавам и обичам всеки един от колегите ми и съм безкрайно благодарна на публиката, че ме подкрепи в този момент", каза още тя.

Дара прогнозира, че следващите месеци ще бъдат много хубави.

България ще се яви на конкурса след 3-годишно отсъствие и в годината, в която "Евровизия" отбелязва 70-ата си годишнина.

