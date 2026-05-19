Дара: Трябваше ми много време, за да простя на народа си за начина, по който се отнесоха с мен

Когато бях на 8-9 години си казах, че трябва да отида на Евровизия

Изградила съм една рутина, която ме държи между всички емоции и за мен е много важно да продължа да поддържам баланса и хармонията си. Всъщност това е нещото, което ми даде такава свобода и отвори портала, за да могат всички тези блага да ми бъдат подарени от Господ.

Това каза спечелилата Евровизия 2026 Дара в предаването "На кафе" по Нова телевизия.

„Влязох в мой балон, в който успях да се абстрахирам и от положителното, и от негативното. Така нямах никакво притеснение и се наслаждавах на всичко. Победата на „Евровизия" е магически момент, но не е плод на ритуали", разказа още Дара, цитира 24 часа.

Всеки път съм правила едно и също. Аз имам подготовка 3 часа преди да изляза да пея - загрявам диафрагмата, тялото и гласа . Всичко това го комбинирам с определени движения - дишане, скачане и бягане. Най-голямата работя, която свърших през последните месеци е да увелича белодробния ми капацитет. Цялото ми внимание бе насочено натам, разкри тя.

Когато бях на 8-9 години си казах, че трябва да отида на Евровизия, разказа Дара.

"Не съм имала съмнения в себе си, но бях много разочарована от начин по който народа се отнася с човешко същество, Тук не говоря за това дали ми харесват песента - това е моята професия, но аз на първо място съм човек. Бях много разочарова. Това беше най-голямата обида, която имах . Трябваше ми много време, за да простя на народа си за начина, по който се отнесоха с мен. Аз наистина се страхувах, разкри спечелилата Евровизия 2026.

По думите ѝ самата тя е усетила магията на „Бангаранга", още щом я е чула и е казала, че задължително трябва да участва с нея на „Евровизия". „Усетих, че това е песента. Казах си, че няма да бъде клише, трябва да вярвам с всяка молекула в една песен, за да отида на такъв конкурс. Продуцентът Саня Армутлиева през месец ми казваше да я пуснем, че няма да ходим на „Евровизия", но аз не исках. Имаше много голямо напрежение в рамките на 4 дни на полуфинала и финала, бях останала без глас", споделя певицата.

Дара сподели, че след завръщането на родна земя е успяла да се разходи "инкогнито" в София. Тя се похвали, че тази вечер е успяла да се наспи.