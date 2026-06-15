Дара отговори на хейта след прайда: Правителството може да опита да ме спре, но аз няма да предам себе си

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Дара отговори на хейта, който я заля след участието ѝ в прайда

Дара, която успя да обедини българските си фенове след победата с "Бангаранга" на тазгодишната "Евровизия", постигна обратния ефект с участието си в София прайд, предаде Woman.bg.



Певицата събра много хейт и негативни коментари. Но тя не замълча и отговори на всички, които я заляха с гадни постове.



„Ще имаме голямо парти на 13 юни. Не съм пяла в България от три месеца през тази година. И това ще е първото ми шоу по време на "Прайда" и ще бъде страхотно“, обяви Дара дни преди изявата си.



На сцената в Княжеската градина певицата предизвика невероятни емоции, изпълнявайки победната "Бангаранга", непреходния хит "Бягаш ли от мен" и емоционалното парче "Ich liebe dich".

В социалните мрежи се развихри своеобразен съд от фенове, които не одобряват участието на Дара в прайда, които пък бяха контрирани от такива, които я приветстват. Публиката беше силно поляризирана.



Дара обаче не се скри, напротив. Тя отговори на хейта и дори сподели като стори някои от коментарите, които е получила.



Тя отговаряше с „Нямам нужда от твоята подкрепа“ и „Милия, отиваш в стори“ на тези, които откровено я обиждат в лични съобщения и в коментари.

„Всеки в индустрията може да се опита да ме спре да правя това, което правя. Всеки в правителството също може да опита. Но аз винаги съм била момиче от града и няма да предам себе си и днес. Любовта принадлежи на всеки. Да засрамваш хората заради това кои са и кого обичат е остаряло. Или ще израснете с мен, или ще изостанете.“, написа изпълнителката в едно от сторитата си.

Редактор "Екип на Петел",

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