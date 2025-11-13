Дарт Вейдър дойде във Варна

Кадри БНТ

Първият от общо 35 нови електрически мотрисни влака, които се очаква да пристигнат в страната догодина, се движи тестово по българските железопътни линии. Композицията пристигна на жп гара Варна, съобщава БНТ.

Заради вида си черният влак беше наречен в социалните мрежи Дарт Вейдър, други му дадоха името Черната перла.

Това е първият нов влак, който идва в страната ни през последните 20 години.

България има сключен договор за доставка на 35 нови електрически мотрисни влака. Всяка мотриса от модела е с 6 вагона с 351 места, от които 51-но са първа класа.

До края на август следващата година би трябвало да пристигнат първите 12 нови мотриси.

