реклама

Дарт Вейдър дойде във Варна

13.11.2025 / 11:34 0

Кадри БНТ

Първият от общо 35 нови електрически мотрисни влака, които се очаква да пристигнат в страната догодина, се движи тестово по българските железопътни линии. Композицията пристигна на жп гара Варна, съобщава БНТ. 

Заради вида си черният влак беше наречен в социалните мрежи Дарт Вейдър, други му дадоха името Черната перла.

Това е първият нов влак, който идва в страната ни през последните 20 години. 

България има сключен договор за доставка на 35 нови електрически мотрисни влака. Всяка мотриса от модела е с 6 вагона с 351 места, от които 51-но са първа класа.

До края на август следващата година би трябвало да пристигнат първите 12 нови мотриси.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама