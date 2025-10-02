реклама

Държавите от Г-7 взимат мерки срещу страните, купуващи руски петрол

02.10.2025 / 08:18 2

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Държавите от групата на Г-7 обявиха, че планират да предприемат мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол.

Ще има действия и срещу тези, които улесняват заобикалянето на санкциите, допълниха развитите икономики. 

В общата си декларация финансовите министри от Г-7 казаха, че са постигнали съгласие относно важността на търговските мерки, в това число митата, забраните за внос и износ, в усилията си да намалят руските приходи, предава БНТ.

Причината за тези действия е руската инвазия в Украйна.

 

1
0
Burton (преди 53 минути)
Рейтинг: 30475 | Одобрение: 3910
държавите от Г-7 са най-големите купувачи на руски петрол
0
0
kris (преди 56 минути)
Рейтинг: 513066 | Одобрение: 94606
Кои са тия, че да казват кой от кого ще купува.....? Ама тя тоягата има два края, да......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

