Държавни институции ще проверяват сигнал за незаконен сондаж за вода в местността Баба Алино

Снимка: Булфото

Областният управител на Варна - Марио Смърков, е получил в 13:00 ч. сигнал от народния представител от ПГ на „Възраждане“ инж. Коста Стоянов за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността „Баба Алино“.



Марио Смърков е извършил проверка по отношение достоверността на твърденията и е разговарял с директора на Басейнова дирекция „Черноморски район, с управителя на ВиК Варна, както и с директора на РЗИ – Варна, съобщават от пресцентъра на Областната администрация.

С оглед на това, че в правомощията на „Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е да установи правомерно ли е изградено съоръжението, областният управител ангажира с проверката Явор Димитров – директор на БДЧР.

Управителят на ВиК – Варна е уведомил Марио Смърков, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на съоръжение за вода за питейно-битови нужди на селището.

Областният управител, представители на БДЧР и на РЗИ - Варна ще извършат проверка по сигнала за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността Баба Алино утре сутринта.

Редактор "Екип на Петел",

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