Въпреки предишни съобщения, че Русия е предоставила на Венецуела допълнителни системи за противовъздушна отбрана през 2024 г., включително зенитно-ракетни комплекси „Бук-М2“ и „Панцир“, транспортирани от самолети Ил-76, тези системи изглежда са били неефективни или неутрализирани. Defense Express отбелязва, че във видеоклиповете, записани по време на атаките, не е засечен видим отговор на противовъздушната отбрана, пише united24media.com.

Наземната мрежа за противовъздушна отбрана на Венецуела включва 1–2 дивизиона системи С-300ВМ, 3–9 системи Бук-М2Е и над 6 зенитно-ракетни комплекса С-125 Печора-2М – всички от които са руско проектирани. Военновъздушните сили на Венецуела разчитат в голяма степен и на 21 изтребителя Су-30МКВ, местен вариант на руския Су-30МК2.

Неофициални източници предполагат, че американски сили може да са дебаркирали и на няколко венецуелски острова в Карибско море, въпреки че това не е потвърдено.

Според Defense Express, Съединените щати са премествали военни активи в региона поне от август до септември 2025 г.

Русия, ключов военен партньор на Венецуела, се опита да засили противовъздушната отбрана на страната в края на 2024 г., но настоящата операция повдига въпроси относно оперативната ефективност на тези системи в съвременна бойна среда.

По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са провели мащабна военна операция срещу Венецуела и твърди, че президентът Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната, добавяйки, че допълнителни подробности ще бъдат обявени на пресконференция по-късно същия ден.

