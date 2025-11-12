Делегация на "Възраждане" заминава за Русия - ще преговаря за бъдещето на "Лукойл" в Бургас

Булфото

Делегация на "Възраждане" заминава за Русия, за да води преговори за бъдещето на рафинерията на "Лукойл"в България. Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на партията Костадин Костадинов.

Той твърди, че е предвидена среща с бившия руски президент, а сега заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев:

"Най-доброто решение за българската държава, много пъти сме го казвали, е или да кажа, че няма да спазва санкциите, така, както не спазва санкциите по отношение на Делян Пеевски. Другият вариант е да се поиска изключение. И едното, и другото не са направени. Има и трети вариант - да се потърсят разговори с руската страна. Разбира се, тя няма да направи подобно нещо, заради това ние потърсихме контакт, от своя страна, с Медведев. Ще представя гледната точка на мнозинството от българския народ".

От "Възраждане"подготвят жалба до Конституционния съд заради законовите промени, разширяващи правомощията на особения управител, предаде БНР.

