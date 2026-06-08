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Демерджиев за напускането на Кандев: Ако нещо трябваше да каже, трябваше да го каже на мен в очите, а не да четем постове

08.06.2026 / 14:48 3

Булфото/Фейсбук

Не само, че никой не е пречил на бившия и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, в нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си. Това заяви на брофинг В МВР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че не е имал намерение и съмнение в Кандев, както и повод да му иска оставката.

Демерждиев каза още, че преди по-малко от час Георги Кандев го е изненадал с решението си да напусне поста. "Той ми изложи мотиви от изцяло личен характер. Мъжете трябва да говорят в очите високо, и ако нещо трябваше да каже, трябваше да го каже на мен в очите, а не да четем постове", каза министърът, цитиран от БТА. 

По-рано днес и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев обяви с пост във фейсбук, че напуска МВР. 

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Коментари
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Burton (преди 4 минути)
Рейтинг: 40625 | Одобрение: 3590
Гюров ще е кандидат президент, а този ще е вице. Блажко го гласяха, но той много се изложи с невидимия град и логично задействаха този. Бил кадърен, интересно е къде я видяхте тази кадърност? Това да накараш едни дето гласуват срещу заплащане да гласуват за друг, вместо за обичайните, това не е повод за гордост. Всеки може да види на сайта на ЦИК за кого са гласували ромските махали. Няма да забравя как се направи на смел с думите, че нямало кой да му казва "да се прибира". Да се "прибере" сам е къде по-мъжкарско...
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kjk (преди 39 минути)
Рейтинг: 213352 | Одобрение: 21452
Има такава опсност!!!Не виждам Йотова как ще спечели президентските избори на есен!!!
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Burton (преди 41 минути)
Рейтинг: 40625 | Одобрение: 3590
Е, сегашните политици така правят. Кандев очевидно вече е започнал политическата си кариера. Ако беше толкова принципен, колкото твърди и за какъвто тук явно доста хора го смятат, щеше да каже съвсем конкретно кои принципи са му поискали да наруши. Разбира се, няма да го направи, защото сценарият явно не го предвижда. На него и на Гюров рейтингът им се помпа от няколко месеца насам и това трудно може да остане незабелязано. А на всички, които днес му ръкопляскат, само ще припомня, че утре същият този човек най-вероятно ще бъде издигнат от жълтопаветниците. Честито.

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