Демерджиев за напускането на Кандев: Ако нещо трябваше да каже, трябваше да го каже на мен в очите, а не да четем постове

Булфото/Фейсбук

Не само, че никой не е пречил на бившия и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, в нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си. Това заяви на брофинг В МВР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че не е имал намерение и съмнение в Кандев, както и повод да му иска оставката.

Демерждиев каза още, че преди по-малко от час Георги Кандев го е изненадал с решението си да напусне поста. "Той ми изложи мотиви от изцяло личен характер. Мъжете трябва да говорят в очите високо, и ако нещо трябваше да каже, трябваше да го каже на мен в очите, а не да четем постове", каза министърът, цитиран от БТА.

По-рано днес и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев обяви с пост във фейсбук, че напуска МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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