"Демократична България" призова разследването по казуса "Баба Алино" да бъде напълно публично

кадър: Нова тв

Депутатът от „Демократична България“ Калоян Иванов призова разследването на случая с незаконното строителство в местността "Баба Алино" да бъде напълно публично, за да станат ясни всички факти около казуса. В ефира на „Денят на живо“ той заяви, че не е ясно как изобщо е било осъществено строителството на "незаконния град".

По думите му евентуалното събаряне на сградите би било изключително сложен, скъп и продължителен процес. „Говорим за събаряне на цяло селище. Законът може би води до подобни действия, но според мен това не е правилното решение. Първо трябва да бъдат установени всички факти около извършеното нарушение“, посочи Иванов.

Според него вината не може да бъде търсена едностранно, тъй като строителството е започнало преди Благомир Коцев да стане кмет. „Важно е да се установи кога започва едно престъпление. Данните по случая показват, че строителството е стартирало още преди Коцев и неговата администрация да поемат управлението. Тази неправда, обаче, е трябвало да бъде установена много по-рано“, каза народният представител.

Коментирайки мерките на управляващите за справяне със свръхдефицита, Иванов заяви, че част от тях приличат повече на предизборна кампания, отколкото на устойчиви решения. По думите му някои от предложенията могат да бъдат определени като популистки.

Депутатът съобщи още, че от „Демократична България“ подготвят законопроект в сферата на спорта, който все още не е внесен в Народното събрание. Идеята е да се създадат стимули за бизнеса да участва по-активно в изграждането на детско-юношеския спорт и спортната инфраструктура. „Предлагаме данъчни облекчения, които да дадат логика и мотивация на бизнеса да инвестира в спорта. Искаме част от средствата от данък печалба да могат да бъдат насочвани към развитието на спорта, вместо изцяло да постъпват във финансовия бюджет“, обясни Иванов.

Редактор "Екип на Петел",

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