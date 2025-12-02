Денков: Борисов трябва да се пенсионира, Пеевски да бъде премахнат

Кадър БТВ

Оставката на правителството я поискаха хората вчера, ние сме длъжни да откликнем. Затова от днес искаме оставката на правителството. Това заяви акад. Николай Денков и депутат от ПП-ДБ след снощния протест в София.

През цялото време ставаше дума, че не искаме радикализация. Ескалацията се случи след 22 часа. Ние нямаме нищо общо с провокациите, Пеевски и Радев, ако искат, да си мерят агитките, заяви Денков пред бТВ тази сутрин.

Борисов трябва да се пенсионира. Пеевски да бъде премахнат. Този човек е опасен за България, каза още зам.-председателят на ПП, който на няколко пъти бе приканен да даде ясен отговор дали опозицията в лицето на ПП-ДБ иска оставката на кабинета „Желязков“ или само оттегляне на проектобюджета за 2026 и изготвянето на нов.

Вече искаме оставката на кабинета. Правителство, което не може да си направи бюджета, как може да остане, попита Денков.

Искаме добър бюджет, това обаче което казаха хората, беше оставка. Правителството имаше доста възможности да отреагира правилно, настоя Денков.

Той се обърна задочно към премиера и към министъра на вътрешните работи Даниел Митов дали са били информирани от ДАНС за провокациите, случили се след 21 часа снощи.

Той съобщи, че се е обадил на Росен Желязков, за да прави всичко възможно да въведе ред в центъра. Полицаите, които отнесоха напрежението вчера, те не са виновни. Те имат командири, каза още Денков

