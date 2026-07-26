Депутат от ПБ: Кандидатурата на Йотова за президент е силна

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„България не е враждебна на Иран държава. Уведомихме Техеран, че не заемаме антииранска позиция. Отговорност на Иран и САЩ е възможно най-бързо да намерят решение на този конфликт.“ Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Ангелов пред bTV.

По думите му ситуацията в момента е сложна и хората имат право да бъдат притеснени. Той подчерта, че една от основните задачи на правителството е да обясни защо няма основания за паника.

Ангелов заяви, че „Прогресивна България“ е дошла на власт със заявката за прозрачност и водене на независима външна политика, която защитава националния интерес, пише novini.bg.

Депутатът посочи, че има съществена разлика между разполагането на американски самолети на гражданско летище и на военна авиобаза. По думите му първоначално се е твърдяло, че самолетите се намират на летище „Васил Левски“ за учение, но впоследствие се е оказало, че това не отговаря на фактите.

Ангелов подчерта, че американските самолети са разположени в България с логистична цел и ще изпълняват операции извън територията на страната.

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„Това не ни въвлича във войната с Иран“, увери той.

Според него с предоставянето на логистична подкрепа България изпраща ясен сигнал, че е предвидим и надежден съюзник.

„Заемаме достойното си място на картата на Европа след дълга кома. Излъчваме сигурност и стабилност“, заяви Ангелов.

По отношение на публичните финанси депутатът коментира, че Бюджет 2026 слага край на кризата в управлението на държавните финанси. Според него приемането му лишава опозицията от възможността да оправдава проблемите с липсата на бюджет.

Ангелов определи кандидатурата на Илияна Йотова за президент като силна. По думите му тя се справя успешно със задълженията си като вицепрезидент. Той допълни, че на партиен форум „Прогресивна България“ ще реши дали да я подкрепи или да издигне собствен кандидат.

Редактор "Екип на Петел",

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