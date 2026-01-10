Депутат от ПП-ДБ: Няма как да правим правителство с Борисов и Пеевски

Кадър Нова Нюз

Мартин Димитров от ПП-ДБ обясни защо изборите са неизбежни.

Веднага ще върнем мандата, в този парламент не може да бъде създадено добро правителство за България. Това заяви пред Нова нюз Мартин Димитров от ПП-ДБ.

"Не смятам, че с третия мандат може да се състави добро правителство. Този парламент е изчерпан."

"Трябва да се гарантират честни избори", допълни той.

И заяви, че това може да се случи чрез машинно гласуване.

Според него партията на Радев е "нероден Петко", пише novini.bg.

"С ГЕРБ, с председател Борисов, и Пеевски няма как да правим правителство."

