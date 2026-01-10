реклама

Депутат от ПП-ДБ: Няма как да правим правителство с Борисов и Пеевски

10.01.2026 / 18:38 3

Мартин Димитров от ПП-ДБ обясни защо изборите са неизбежни.

Веднага ще върнем мандата, в този парламент не може да бъде създадено добро правителство за България. Това заяви пред Нова нюз Мартин Димитров от ПП-ДБ.

"Не смятам, че с третия мандат може да се състави добро правителство. Този парламент е изчерпан."

"Трябва да се гарантират честни избори", допълни той.

И заяви, че това може да се случи чрез машинно гласуване.

Според него партията на Радев е "нероден Петко", пише novini.bg.

"С ГЕРБ, с председател Борисов, и Пеевски няма как да правим правителство."

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Off Road (преди 15 минути)
Рейтинг: 51079 | Одобрение: 11899
Е как да няма, да не би да ви е за пръв път?! Деменция или шизофрения - само специалист може да каже, аз не съм сигурен.
1
0
Burton (преди 26 минути)
Рейтинг: 32961 | Одобрение: 4026
вие, палавник, и предния път така казахте
1
0
kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 170510 | Одобрение: 18550
След изборите ,ако минете бариерата друга песен ще запеете!!!Болест:dizzy::errm:

