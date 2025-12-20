Депутатът Елисавета Белобрадова: Президентът да назначи служебно правителство, което да не прави пакости

снимка: Булфото

"Президентът не трябва да прави жестове - това не е негова работа. Трябва да назначи възможното служебно правителство, което да не прави пакости, да бъде изцяло и единствено служебно правителство - да не сключва договори, с които България поема задължения за милиарди", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

По думите ѝ трябва да има единствена цел - да преведе България от едни към други избори.

"С времето тази функция малко се измени - трябва служебното правителство да се върне към тази своя конституционна функция. Всеки, който е поел съответната позиция в така наречената "домова книга" трябва да има готовността да стане служебен премиер, ако бъде посочен", коментира за БНТ Елисавета Белобрадова.

Според нея при отказ - означава, че той има зависимости.

